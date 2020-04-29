В Приморье врачи-добровольцы будут бороться с коронавирусом

Короткая ссылка
Во Владивостоке 14 врачей выразили желание работать с заражёнными коронавирусной инфекцией COVID-19 в инфекционном госпитале. Об этом сообщило правительство Приморского края.
В Приморье врачи-добровольцы будут бороться с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Четырнадцать сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами», — заявили в правительстве региона.

Отмечается, что врачи приступили к обязанностям на новом рабочем месте в инфекционном госпитале больницы №4 Владивостока.

По данным правительства, первая пара добровольцев заступила на дежурство в приёмный покой.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что на Останкинской башне 2 мая появится открытка в благодарность врачам, борющимся с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить