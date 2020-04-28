На Останкинской башне появится открытка в благодарность врачам

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Останкинскую телебашню вечером 2 мая украсит видеооткрытка в благодарность врачам, борющимся с коронавирусом.
На Останкинской башне появится открытка в благодарность врачам
  • © mos.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы, открытка будет представлять собой белое бьющееся сердце с надписью: «Спасибо героям, спасибо врачам».

«Таким образом мы решили поддержать всех медработников, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они спасают жизни и ежедневно совершают подвиги, как настоящие герои», — пояснили в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня).

В этот день аналогичные акции поддержки работников медицинских служб пройдут в США, ОАЭ, Канаде и других странах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье художники создали 30-метровые граффити в благодарность врачам.

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