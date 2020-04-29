За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 99 399.

© Евгений Епанчинцев

РИА Новости

Днём ранее было зафиксировано 6411 случаев. 28 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 ещё не пройден. При этом он отметил, что внедрёнными мерами удалось затормозить распространение эпидемии.