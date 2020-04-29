За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

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За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 99 399.
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Днём ранее было зафиксировано 6411 случаев.

28 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 ещё не пройден

При этом он отметил, что внедрёнными мерами удалось затормозить распространение эпидемии.

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