За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 99 399.
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
Днём ранее было зафиксировано 6411 случаев.
28 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 ещё не пройден.
При этом он отметил, что внедрёнными мерами удалось затормозить распространение эпидемии.
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