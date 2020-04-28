Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не пройден

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России ещё не пройден.
Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не пройден
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Специалисты, учёные — а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действий, — говорят, что пик ещё не пройден», — сказал Путин на оперативном совещании.

Он отметил, что внедрёнными мерами удалось затормозить распространение эпидемии.

«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией, риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить