Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не пройден
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- РИА Новости
«Специалисты, учёные — а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действий, — говорят, что пик ещё не пройден», — сказал Путин на оперативном совещании.
Он отметил, что внедрёнными мерами удалось затормозить распространение эпидемии.
«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией, риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются», — сказал он.
Ранее Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.