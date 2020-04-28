Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ещё не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России ещё не пройден.

«Специалисты, учёные — а мы находимся с ними в постоянном контакте, сверяем наши планы и действий, — говорят, что пик ещё не пройден», — сказал Путин на оперативном совещании.

Он отметил, что внедрёнными мерами удалось затормозить распространение эпидемии.

«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией, риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.