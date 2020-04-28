«Потребуется предельная дисциплина»: Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая

Президент России Владимир Путин объявил о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая. Он напомнил, что пик заболеваемости СОVID-19 в РФ ещё не пройден, и призвал россиян быть предельно дисциплинированными. При этом глава государства поручил кабмину к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений.

Президент России Владимир Путин объявил дни 6—8 мая в стране нерабочими. Таким образом, период нерабочих дней с учётом майских праздников продлится до 11 мая.

«Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни — 6, 7, 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали — брали бы отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считают правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы», — сказал глава государства в ходе совещания по ситуации с коронавирусом.

Путин напомнил, что пик заболеваемости в стране ещё не пройден, однако отметил, что распространение коронавирусной инфекции удалось затормозить. Он также призвал россиян к предельной дисциплине.

«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла наконец на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения», — добавил он.

Помимо этого, российский лидер поручил кабмину к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, а также новый пакет мер поддержки экономики и граждан. Вместе с тем он поручил правительству начать подготовку «масштабного, общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики».

Предупреждения Минздрава

Минздрав России предупредил об опасности поражения мозга в случае распространения по организму коронавирусной инфекции. В ведомстве добавили, что изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может свидетельствовать о поражении центральной нервной системы (ЦНС).

«Установлено, что диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга. Изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отёке слизистой оболочки носоглотки», — говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

В Минздраве напомнили, что наибольшая вероятность заразиться возникает при разговоре с инфицированным человеком на расстоянии ближе двух метров.

Кроме того, ведомство расширило список возможных к назначению взрослым препаратов, которые, по предварительным данным, могут помочь при лечении коронавируса. В документе выделено несколько препаратов, которые рекомендовано использовать в комбинации. К ним относятся хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир + ритонавир, азитромицин, интерфероны.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ

РИА Новости

© Алексей Дружинин

В свою очередь, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев рассказал, что одним из очевидных симптомов коронавируса является одышка.

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», — заявил он в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При нехватке воздуха следует незамедлительно обратиться к врачам, добавил Авдеев.

В Москве количество обращений на станцию скорой помощи в период пандемии возросло на 50% и достигло 25 тыс. в сутки, сообщил мэр Сергей Собянин, добавив, что бригады и оперативные службы скорой помощи круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности.

Региональные меры

Все регионы России продолжают принимать меры по борьбе с распространением COVID-19. Так, власти Новгородской области ввели обязательное анкетирование для прибывших из других регионов. В области с 10 апреля для всех граждан, въезжающих в регион, введена обязательная самоизоляция продолжительностью две недели.

«Начиная с сегодняшнего дня, с 28 апреля, жители других субъектов РФ, въезжающие на территорию Новгородской области и находящиеся на территории региона более суток, будут заполнять «Анкету прибывающих в Новгородскую область». Информация о необходимости её заполнения, а также об обязательном соблюдении 14-дневного режима самоизоляции будет приходить на сотовый телефон в виде СМС-сообщения», — сообщается на сайте правительства региона.

Также ранее томский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввёл ограничения на въезд и выезд из области. С 27 апреля водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона. Аналогичное решение приняли власти Нижегородской области.

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 93 558. Число летальных исходов в общей сложности выросло до 867, выздоровели 8456 человек. В настоящее время РФ находится на восьмом месте в мире по количеству заражений.