«Если граждане не сорвутся на майских праздниках»: Попова заявила о возможности избежать пика заражения коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что в России удастся избежать пика заболеваемости, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников. Она добавила, что несоблюдение самоизоляции в начале мая может свести на нет все усилия властей и привести к введению новых ограничений. Кроме того, Попова анонсировала ряд нововведений для предприятий общепита, которые вступят в силу после отмены режима самоизоляции.

Темпы прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией в России снизились до 10% в сутки. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что режим самоизоляции сыграл «максимально положительную роль».

«И если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня меньше 10%. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат. Мы выявляем людей, когда они ещё не заболели, когда они ещё наименее заразны», — сказала Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава ведомства допустила, что в России удастся избежать пика заболевания, если граждане «не сорвутся» на майских праздниках. Она добавила, что несоблюдение самоизоляции в начале мая может свести все усилия на нет и привести к введению новых ограничений.

«Тенденции есть, они обнадеживающие. Но если сегодня мы допустим малейшую ошибку и перестанем соблюдать эти ограничения и требования, мы можем вернуться к той точке, с которой мы стартовали, и снова вводить какие-то ограничения», — приводит слова Поповой РИА Новости.

Кроме того, Попова анонсировала ряд нововведений для заведений общепита, которые вступят в силу после отмены режима самоизоляции.

«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и посетителей», — сказала она, не уточнив, какими будут новые правила.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в Москве кафе и рестораны работают только на доставку. В Роспотребнадзоре отметили, что ограничений будут сниматься постепенно — сперва работу возобновят заведения с ограниченной площадью и посадкой в зале. После в отдельных регионах могут разрешить проведение массовых мероприятий, на которых столы будут находиться на расстоянии метра—двух друг от друга.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Помимо этого, на каждом этапе снятия ограничений будут определяться необходимые меры, такие как работа персонала в масках и перчатках и использование одноразовой посуды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что снятие режима ограничений, введённого из-за COVID-19, будет поэтапным, однако стадии ещё предстоит разработать.

«Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать», — подтвердил он.

Тем временем российские власти продолжают принимать меры поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии.

Так, премьер-министр Михаил Мишустин поручил продлить сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей.

«Установить, что срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Помимо этого, Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, понесённых при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями из-за коронавируса.

Напомним, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 80 949. С начала пандемии выздоровели 6767 человек, скончались 747 пациентов.

Все субъекты России принимают меры, чтобы остановить распространение инфекции. Так, томский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввёл ограничения на въезд и выезд из области. С понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона. Ранее аналогичное решение приняли власти Нижегородской области — все въезжающие в область без рабочего пропуска будут направлены на карантин.

Также стало известно, что коронавирус обнаружили у 52 человек в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде. Помимо этого, около 50 медработников заразились COVID-19 в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. В медучреждении рассказали, что часть из них находится в стационаре, часть проходит лечение на дому.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новыми заявлениями о перспективах развития ситуации с коронавирусом.

Также Михаил Мишустин поручил Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву предложить идеи по постепенной отмене ограничений для бизнеса, введённых в связи с распространением COVID-19.