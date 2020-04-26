Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
- РИА Новости
По её словам, будет целый ряд нововведений.
«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Также Попова оценила эффект ограничительных мер, введённых в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее Попова заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.