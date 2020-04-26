Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
  • РИА Новости

По её словам, будет целый ряд нововведений. 

«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Также Попова оценила эффект ограничительных мер, введённых в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее Попова заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.

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