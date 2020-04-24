Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Короткая ссылка
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
  • РИА Новости

«Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня всё открыть, потому что ещё очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать всё ещё как минимум один инкубационный период», — сказала она во время совещания с экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Попова подчеркнула, что говорить об отказе от ограничений в настоящее время нельзя.

«Сегодня мы находимся в фазе жёстких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы оставить и окончательно пройти точку невозврата, этого крайне мало. Как минимум третий инкубационный период нужно чётко соблюдать», — сказала она. Её слова приводит ТАСС.

Ранее эпидемиолог призвал разработать поэтапный выход из режима самоизоляции в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить