Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
- РИА Новости
«Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня всё открыть, потому что ещё очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать всё ещё как минимум один инкубационный период», — сказала она во время совещания с экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
Попова подчеркнула, что говорить об отказе от ограничений в настоящее время нельзя.
«Сегодня мы находимся в фазе жёстких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы оставить и окончательно пройти точку невозврата, этого крайне мало. Как минимум третий инкубационный период нужно чётко соблюдать», — сказала она. Её слова приводит ТАСС.
Ранее эпидемиолог призвал разработать поэтапный выход из режима самоизоляции в России.