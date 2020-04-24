Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня всё открыть, потому что ещё очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать всё ещё как минимум один инкубационный период», — сказала она во время совещания с экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Попова подчеркнула, что говорить об отказе от ограничений в настоящее время нельзя.

«Сегодня мы находимся в фазе жёстких ограничительных мер всего два инкубационных периода. Для того чтобы оставить и окончательно пройти точку невозврата, этого крайне мало. Как минимум третий инкубационный период нужно чётко соблюдать», — сказала она. Её слова приводит ТАСС.

Ранее эпидемиолог призвал разработать поэтапный выход из режима самоизоляции в России.