Эпидемиолог рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции

Выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.

«Выход из ограничений должен быть поэтапным, максимально осторожным с постоянным анализом происходящей ситуации, чтобы иметь возможность в случае чего вернуться на предыдущую ступень, если ситуация будет ухудшаться», — сказал он во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами.

При этом главное — «продержаться до 10—12 мая, не меньше, в этом режиме, чтобы не спровоцировать вторичный подъём заболеваемости», подчеркнул Семёнов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры.