Эпидемиолог рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции

Короткая ссылка
Выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.
Эпидемиолог рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции
  • РИА Новости

«Выход из ограничений должен быть поэтапным, максимально осторожным с постоянным анализом происходящей ситуации, чтобы иметь возможность в случае чего вернуться на предыдущую ступень, если ситуация будет ухудшаться», — сказал он во время совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами.

При этом главное — «продержаться до 10—12 мая, не меньше, в этом режиме, чтобы не спровоцировать вторичный подъём заболеваемости», подчеркнул Семёнов. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Голикова рассказала, что россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить