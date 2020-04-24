Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

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Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Мы уже месяц живём в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — сказала она во время совещания с экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. Её слова приводит ТАСС.

Вместе с тем Голикова отметила, что эксперты должны проанализировать ситуацию.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции COVID-19.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо.

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