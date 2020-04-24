Для россиян выпустят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции COVID-19.

«У нас 1 мая, 9 мая — это традиционно для людей возможность отдыхать, поехать на дачу. И мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации для того, как проводить праздники с учётом всех ограничений», — приводит ТАСС его слова.

Ранее министр правительства Москвы, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что в настоящее время нет поводов для смягчения ограничительных мер в столице на майские праздники.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.