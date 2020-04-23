Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.

«Нет, такой даты нет. Есть конкретно взятый период времени с определённой эпидемиологической ситуацией», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли у Кремля дата, до которой необходимо принять решение о выходе граждан из режима самоизоляции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв допустил продление режима самоизоляции в регионе на майские праздники.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил эффективность режима самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.