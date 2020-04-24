В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
- РИА Новости
«Я думаю, да. Сейчас пока поводов смягчать режим нет, поскольку идёт ежедневный прирост заболеваемости», — сказал он.
Так он ответил на вопрос, сохранятся ли ограничительные меры на майские праздники.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
По данным издания, регламент поведения граждан в самоизоляции намерены направить для одобрения в правительство России на следующей неделе.
23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о возможности ужесточения режима самоизоляции, отметил, что такая возможность всегда есть, но «любое ужесточение режима должно быть чем-то обосновано».
При этом он назвал оптимальным режим самоизоляции, установленный в Москве.