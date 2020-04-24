В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

В настоящее время нет поводов для смягчения ограничительных мер в Москве на майские праздники. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил министр правительства столицы, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Я думаю, да. Сейчас пока поводов смягчать режим нет, поскольку идёт ежедневный прирост заболеваемости», — сказал он.

Так он ответил на вопрос, сохранятся ли ограничительные меры на майские праздники.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».

По данным издания, регламент поведения граждан в самоизоляции намерены направить для одобрения в правительство России на следующей неделе.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о возможности ужесточения режима самоизоляции, отметил, что такая возможность всегда есть, но «любое ужесточение режима должно быть чем-то обосновано».

При этом он назвал оптимальным режим самоизоляции, установленный в Москве.