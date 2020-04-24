В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

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В настоящее время нет поводов для смягчения ограничительных мер в Москве на майские праздники. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил министр правительства столицы, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
  • РИА Новости

«Я думаю, да. Сейчас пока поводов смягчать режим нет, поскольку идёт ежедневный прирост заболеваемости», — сказал он.

Так он ответил на вопрос, сохранятся ли ограничительные меры на майские праздники.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».

По данным издания, регламент поведения граждан в самоизоляции намерены направить для одобрения в правительство России на следующей неделе.

23 апреля мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о возможности ужесточения режима самоизоляции, отметил, что такая возможность всегда есть, но «любое ужесточение режима должно быть чем-то обосновано».

При этом он назвал оптимальным режим самоизоляции, установленный в Москве.

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