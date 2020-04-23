Собянин прокомментировал возможность ужесточения режима самоизоляции

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность ужесточения режима самоизоляции в столице.
Собянин прокомментировал возможность ужесточения режима самоизоляции
  • АГН «Москва»

«Есть всегда возможность ужесточения режима, но любое ужесточение режима должно быть чем-то обосновано. В случае необходимости, конечно, можно и это делать, но если мы до введения электронных пропусков делали это фронтально, что называется квадратно-гнездовым способом, то сегодня это можно делать точечно, донастраивая этот механизм», — отметил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Мэр добавил, что во многих других крупных городах «ситуация несколько отличается».

«Сначала там вводят очень мягкие, очень демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицы. Вот мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции установлен в Москве», — подчеркнул Собянин.

Также мэр Москвы рассказал, что считает введённые в городе меры более эффективными, чем в других городах мира.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.

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