Собянин оценил введённые в Москве меры по борьбе с коронавирусом
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- АГН «Москва»
«Я считаю, что те меры, которые мы ввели, либо более эффективны, чем в других городах мира, либо более адекватны той угрозе, которую мы имеем», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила принятые в России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Также стало известно, что число случаев COVID-19 в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки.