Собянин оценил введённые в Москве меры по борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил введённые в столице меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я считаю, что те меры, которые мы ввели, либо более эффективны, чем в других городах мира, либо более адекватны той угрозе, которую мы имеем», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила принятые в России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также стало известно, что число случаев COVID-19 в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки.