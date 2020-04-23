Собянин оценил введённые в Москве меры по борьбе с коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил введённые в столице меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Собянин оценил введённые в Москве меры по борьбе с коронавирусом
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

«Я считаю, что те меры, которые мы ввели, либо более эффективны, чем в других городах мира, либо более адекватны той угрозе, которую мы имеем», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила принятые в России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также стало известно, что число случаев COVID-19 в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки.

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