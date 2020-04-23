В ВОЗ оценили принятые Россией меры по борьбе с коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила принятые в России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 года», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

Она заявила, что «это обнадёживает».

При этом она отметила, что в некоторых регионах на данный момент положительная динамика не наблюдается. Так, например, в Мурманской области, по её словам, прирост заболевших за последние дни увеличился с 10 до 19%.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что «необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени», прежде чем «с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости».

Вуйнович добавила, что в настоящий момент «можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией в стране».

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки.