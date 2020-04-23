В ВОЗ оценили принятые Россией меры по борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила принятые в России меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ оценили принятые Россией меры по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Действительно, в Москве и в целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 года», — цитирует РИА Новости Вуйнович.

Она заявила, что «это обнадёживает».

При этом она отметила, что в некоторых регионах на данный момент положительная динамика не наблюдается. Так, например, в Мурманской области, по её словам, прирост заболевших за последние дни увеличился с 10 до 19%.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что «необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени», прежде чем «с уверенностью говорить о прохождении пика заболеваемости».

Вуйнович добавила, что в настоящий момент «можно сказать, что применяемые ограничительные меры работают и система в целом справляется с эпидемией в стране».

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить