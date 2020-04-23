Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом

В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас нет какой-то драматической ситуации, роста, но тем не менее мы видим каждый день 8—10—12%, до 15% идёт рост заболеваемости», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Собянин отметил, что Москва ещё не прошла «даже середину пути» в борьбе с заболеванием.

Ранее в оперативном штабе отметили рост госпитализаций с подозрением на коронавирус в Москве.

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков выразил мнение, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве придётся на майские праздники.