В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

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В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — цитирует Интерфакс представителя штаба.

По последним данным, более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет, только 3% среди новых заболевших — дети.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 33 940 случаев заражения коронавирусом.

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