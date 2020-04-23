В Москве отмечен рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — цитирует Интерфакс представителя штаба.

По последним данным, более 80% новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 65 лет, только 3% среди новых заболевших — дети.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 33 940 случаев заражения коронавирусом.