Попова заявила о недопустимости «срываться» на майских праздниках

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции по коронавирусной инфекции COVID-19 недопустимо.

«Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе всё, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что «этого допустить нельзя».

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции COVID-19.

Попова отметила, что Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники.