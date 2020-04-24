Попова заявила о недопустимости «срываться» на майских праздниках

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции по коронавирусной инфекции COVID-19 недопустимо.
Попова заявила о недопустимости «срываться» на майских праздниках
  • РИА Новости

«Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе всё, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что «этого допустить нельзя».

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции COVID-19.

Попова отметила, что Роспотребнадзор подготовит рекомендации по поведению россиян в майские праздники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить