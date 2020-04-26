Попова оценила эффект введённых в России ограничительных мер

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» оценила эффект ограничительных мер, введённых в России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова оценила эффект введённых в России ограничительных мер
  • РИА Новости

«Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня меньше 10%. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат. Мы выявляем людей, когда они ещё не заболели, когда они ещё наименее заразны», — цитирует РИА Новости Попову.

Она отметила, что «режим ограничений сыграл свою максимальную положительную роль, это очевидно абсолютно».

«Я очень надеюсь, и мы к этому идём, что мы не увидим никакого пика, пик — это взрыв. Взрыва у нас нет. Сегодняшним днём мы видим, что она (задача. — RT) реализуется, если только мы не сорвёмся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня», — заявила глава Роспотребнадзора.

Она также отметила необходимость оставаться дома на майские праздники.

«Мы должны в эти праздничные дни оставаться дома», — подчеркнула она.

Ранее Попова заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.

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