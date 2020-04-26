Кабмин утвердил правила возмещения затрат туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса.

«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесённых при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что субсидии предоставляются организациям, внесённым в Единый федеральный реестр туроператоров России.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.