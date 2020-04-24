В АТОР оценили перспективы туристического сезона

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин оценил перспективы туристического сезона в 2020 году.

В беседе с kp.ru он заявил, что ситуация с коронавирусом сильно отразилась на турбизнесе.

«Ряд авиакомпаний и туроператоров свои полётные программы за границу анонсируют не ранее 1 августа. Если говорить о внутрироссийских полётах, они сейчас сохраняются, но, увы, это фактически на 90% меньше, чем было ранее», — отметил Горин.

Он напомнил, что с 28 марта по 31 мая временно приостановлена организация путешествий по России.

Со своей стороны, зампред Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что по меньшей мере ещё две недели о перспективах зарубежного туризма говорить можно будет только догадками.

«Операторам остаётся наблюдать за развитием событий и надеяться на поддержку государства», — сказал он.

Давыденко также отметил, что отечественный бизнес гибкий и мобильный, способный моментально подстроиться под реалии.

«Как только официальное разрешение на открытие курортов будет получено, предприниматели достаточно быстро развернут сферу услуг и развлечений», — считает он.

По его мнению, после пандемии российскому туризму уже в 2020 году придётся пройти испытание конкуренцией.

Россия в условиях эпидемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.

В середине апреля российский лидер Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, которая пострадала от ситуации с коронавирусом.

Позднее в правительстве сообщили, что рассматривают дополнительные меры поддержки авиакомпаний.