Кабмин рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний

Правительство России рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний. Об этом говорится в презентации кабмина.

«Рассматриваются дополнительные меры поддержки... авиакомпаниям... 7,6 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за март (далее — ежемесячно)», — приводит РИА Новости сообщение.

Также авиакомпаниям могут выделить 1,7 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за февраль.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.