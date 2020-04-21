Кабмин рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний

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Правительство России рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний. Об этом говорится в презентации кабмина.
Кабмин рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

«Рассматриваются дополнительные меры поддержки... авиакомпаниям... 7,6 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за март (далее — ежемесячно)», — приводит РИА Новости сообщение.

Также авиакомпаниям могут выделить 1,7 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за февраль.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.

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