Кабмин рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний
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- РИА Новости
«Рассматриваются дополнительные меры поддержки... авиакомпаниям... 7,6 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за март (далее — ежемесячно)», — приводит РИА Новости сообщение.
Также авиакомпаниям могут выделить 1,7 млрд рублей на возмещение недополученных доходов за февраль.
Ранее российский лидер Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.