Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

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Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
  • РИА Новости

«С серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей», — заявил он в ходе совещания с членами кабмина.  

Путин подчеркнул, что данные средства предприятия авиационной отрасли смогут потратить на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату заработных плат и оплату стоянки воздушных судов.

6 апреля глава правительства Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

В список попали в том числе авиаперевозки и аэропортовая деятельность.

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