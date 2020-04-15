Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.

«С серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей», — заявил он в ходе совещания с членами кабмина.

Путин подчеркнул, что данные средства предприятия авиационной отрасли смогут потратить на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату заработных плат и оплату стоянки воздушных судов.

6 апреля глава правительства Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

В список попали в том числе авиаперевозки и аэропортовая деятельность.