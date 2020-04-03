«Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов
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- РИА Новости
«Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан», — приводит ТАСС сообщение.
В компании отметили, что с 6 апреля на направлениях внутри России сократится частота еженедельных рейсов.
«Пассажиры отменённых рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять своё бронирование на сайте авиакомпании», — добавили в «Аэрофлоте».
Ранее авиакомпания «Победа» приостановила полёты и операционную деятельность до 31 мая.