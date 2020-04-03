«Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов

Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника, 6 апреля, сократит частоту внутренних рейсов из-за снижения спроса. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан», — приводит ТАСС сообщение.

В компании отметили, что с 6 апреля на направлениях внутри России сократится частота еженедельных рейсов.

«Пассажиры отменённых рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять своё бронирование на сайте авиакомпании», — добавили в «Аэрофлоте».

Ранее авиакомпания «Победа» приостановила полёты и операционную деятельность до 31 мая.