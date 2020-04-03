«Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов

Короткая ссылка
Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника, 6 апреля, сократит частоту внутренних рейсов из-за снижения спроса. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан», — приводит ТАСС сообщение.

В компании отметили, что с 6 апреля на направлениях внутри России сократится частота еженедельных рейсов.

«Пассажиры отменённых рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять своё бронирование на сайте авиакомпании», — добавили в «Аэрофлоте».

Ранее авиакомпания «Победа» приостановила полёты и операционную деятельность до 31 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить