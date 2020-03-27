«Победа» приостанавливает все полёты до июня

Авиакомпания «Победа» с 1 апреля до 31 мая 2020 года приостанавливает полёты и операционную деятельность.

«Лоукостер «Победа» принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства России и продлится по 31 мая», — приводит Интерфакс слова представителя компании.

Пассажирам обещан возврат средств за неиспользованные билеты в личном кабинете.

Эти средства они смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений, сообщили в компании.

Ранее правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.