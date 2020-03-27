«Победа» приостанавливает все полёты до июня

Короткая ссылка
Авиакомпания «Победа» с 1 апреля до 31 мая 2020 года приостанавливает полёты и операционную деятельность.
«Победа» приостанавливает все полёты до июня
  • РИА Новости

«Лоукостер «Победа» принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства России и продлится по 31 мая», — приводит Интерфакс слова представителя компании.

Пассажирам обещан возврат средств за неиспользованные билеты в личном кабинете.

Эти средства они смогут в течение года потратить на любые рейсы «Победы», которые возобновятся после снятия введенных ограничений, сообщили в компании.

Ранее правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить