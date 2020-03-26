Росавиация разъяснила ограничения по международному авиасообщению

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Росавиация разъяснила ограничения по международному авиасообщению, которые вступают в силу с 27 марта.
Росавиация разъяснила ограничения по международному авиасообщению
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«С 00:00 27 марта 2020 года прекращается регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Исключениями являются полёты, связанные с возвращением россиян домой в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, иностранных граждан в иностранные государства, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных рейсов.

А также это касается перегонов самолётов для техобслуживания, транзитных полётов и полётов по решениям правительства России.

Ранее правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

16 марта правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Исключение сделано для близких родственников россиян.

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