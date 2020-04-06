В России утвердили список наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отраслей экономики России.
В России утвердили список наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики
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Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что в список попали авиаперевозки, аэропортовая деятельность, гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность, общественное питание и т. д.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия готова к новой экономической реальности из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с Newinform дал прогноз по ситуации в российской экономике.

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