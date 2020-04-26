В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Томский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввёл ограничения на въезд и выезд из области. Об этом информирует пресс-служба региональной администрации.

«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении.

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.

Ранее портал vtomske.ru передавал, что замгубернатора Томской области по социальной политике Иван Деев прокомментировал способы лечения пациентов с COVID-19.