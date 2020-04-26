В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Короткая ссылка
Томский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом ввёл ограничения на въезд и выезд из области. Об этом информирует пресс-служба региональной администрации.
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
  • РИА Новости

«Въезжать и выезжать из региона можно только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью либо по крайней необходимости», — говорится в сообщении.

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона. 

Ранее портал vtomske.ru передавал, что замгубернатора Томской области по социальной политике Иван Деев прокомментировал способы лечения пациентов с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить