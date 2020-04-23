В Томской области оценили способы лечения пациентов с COVID-19

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Замгубернатора Томской области по социальной политике Иван Деев прокомментировал схему лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
В Томской области оценили способы лечения пациентов с COVID-19
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Об этом сообщает портал vtomske.ru.

По его словам, пациентов лечат с применением специальной противовирусной терапии, а при средней или тяжёлой степени заболевания применяются препараты, которые используются для лечения ВИЧ. 

Он добавил, что рекомендации по лечению обновляются на основании опыта других стран — Китая, Южной Кореи, Италии.

«Есть и отечественные разработки, которые сейчас проходят финальную стадию клинических испытаний, плюс технология получение антител от переболевших коронавирусной инфекцией, чтобы их использовать в лечении. Думаю, что она будет актуальна в ближайшее время», — отметил Деев.

Ранее аллерголог-иммунолог Олеся Иванова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об различии симптомов сезонной аллергии и коронавирусной инфекции.

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