6411 случаев за сутки: Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом
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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 6411. Из них в Москве было выявлено 3075 случаев, в Московской области — 523, в Санкт-Петербурге — 198.
Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 93 558. Число летальных исходов в общей сложности достигло 867, выздоровели 8456 человек. В настоящее время РФ находится на восьмом месте в мире по количеству заражений.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса также рассказали, что более 87% новых заболевших в Москве младше 65 лет.
«42,5% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38% — от 46 до 65 лет, 8% — от 66 до 79 лет, еще 4,5% — старше 80 лет. Также 7% среди заболевших — дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.
Как отмечали в Роспотребнадзоре, в стране проведено уже более 3 млн тестов на выявление коронавируса.
Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 29 апреля подготовить концепцию снятия или смягчения введённых из-за пандемии ограничительных мер.
«Роспотребнадзору в рамках исполнения пункта 4 перечня поручений от 24 апреля 2020 года... завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации. Срок — до 29 апреля 2020 года», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Помимо этого, Минздраву и Роспотребнадзору совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой поручено утвердить критерии перевода пациентов с COVID-19 с лечения в стационарных условиях в медицинских организациях, перепрофилированных для оказания медицинской помощи указанным пациентам, на лечение в стационарных условиях в иных медицинских организациях либо на амбулаторное лечение.
В то же время Минздрав выдал российскому фармпроизводителю разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Фавипиравир» для лечения коронавирусной инфекции. В ведомстве не уточнили, о каком именно производителе идёт речь, но пояснили, что «адаптивное многоцентровое рандомизированное открытое сравнительное клиническое исследование» будет проходить в 17 клиниках, расположенных в разных регионах.
В Минздраве уточнили, что китайские учёные сообщили об эффективности препарата при лечении пациентов с COVID-19.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с коронавирусом в регионах, отметил существование определённых проблем в местных системах здравоохранения, но подчеркнул, что они регулируются совместными усилиями регионов и федерального центра.
«Естественно, федеральный центр находится в постоянном контакте с регионами. И задача, безусловно, путём сложения усилий регионов и федерального центра обеспечить принятие тех мер, которые были намечены, в данном случае с начала подготовки региональных систем здравоохранения к коронавирусной угрозе», — пояснил он.
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражений коронавирусом в мире превысило 3 млн. С начала пандемии от заболевания скончались более 211 тыс. человек. Наиболее тяжёлая эпидемиологическая ситуация по-прежнему сохраняется в США, Италии, Испании, Франции и Великобритании.
Тем временем в китайском городе Ухань, ставшем в декабре эпицентром распространения коронавируса, продолжают фиксировать улучшение ситуации. В частности, местные власти начинают открывать доступ туристам к достопримечательностям. 29 апреля там вновь станет возможным посещение главной достопримечательности — башни Жёлтого журавля, передаёт РИА Новости.
Посещение ежедневно будет разрешено не более чем 5400 гостям, они смогут попасть внутрь после проверки температуры и предоставления зелёного кода здоровья.
Напомним, с 22 января после вспышки коронавируса город закрыли для выезда: были отменены авиарейсы, перекрыты междугородние автомобильные трассы, перестали ходить поезда.
В конце марта власти Китая начали ослаблять карантинные меры. В провинции Хубэй был отменён карантин, а в Ухани частично возобновил работу метрополитен.
В Китае за всё время было отмечено около 84 тыс. заболевших, из них приблизительно 68 тыс. — в провинции Хубэй.