«В первый месяц лета, наверное, станет полегче»: Песков допустил выход России на плато по коронавирусу в середине мая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что Россия может выйти на плато по распространению коронавируса к середине мая. Он напомнил, что критическая фаза пандемии в Италии и Испании длилась полтора месяца. Песков также призвал не строить далеко идущие планы, отметив, что решение об отмене режима самоизоляции будет принято на основании текущей динамики. В России за последние сутки было зафиксировано 6198 новых заболевших COVID-19, из них 2871 случай — в Москве, 638 — в Подмосковье.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что Россия выйдет на плато по распространению коронавируса к середине мая. Он напомнил, что критическая фаза пандемии в Италии и Испании длилась максимум полтора месяца.

«А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Песков уточнил, что сейчас первоочередная задача — «сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и было спасено как можно больше жизней».

Он добавил, что решение о продолжительности режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики, и призвал пока не строить далеко идущие планы.

«Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, наверное, пальцем в небо», — отметил Песков.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента также добавил, что Владимир Путин постоянно получает доклады от всех ведомств о ситуации с коронавирусом, в том числе от оперативного штаба и главы правительства.

В России за последние сутки было зафиксировано 6198 новых заболевших COVID-19, из них 2871 случай — в Москве, 638 — в Подмосковье. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 87 147, 794 пациента скончались, 7346 вылечились.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания, 46,5% новых заразившихся в Москве — люди моложе 45 лет.

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Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин в ближайшее время доложит Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер по коронавирусу.

«В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации», — рассказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Также премьер отметил, что, несмотря на различия между регионами по числу заболевших и по уровню оснащённости медучреждений, в каждом регионе больницы должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов, в связи с чем правительство выделяет из резерва соответствующие медикаменты и оборудование.

Помимо этого, Мишустин поручил аппарату правительства вести мониторинг доведения средств, выделенных на борьбу с коронавирусом и поддержку экономики.

«Также поручаю аппарату правительства вести мониторинг за доведением бюджетных средств. По итогам жду доклада как минимум два раза в месяц», — отметил он на заседании.

Также Мишустин сообщил, что поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий. Эти инициативы будут реализованы, как только ситуация начнёт меняться к лучшему, добавил глава правительства.

В то же время Всемирная организация здравоохранения предупредила, что на данный момент нет доказательств того, что у переболевших коронавирусом появляется иммунитет, защищающий их от повторного инфицирования.

«В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели после COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения. По состоянию на 24 апреля 2020 года ни одно исследование не оценивало, обеспечивает ли присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет к последующему инфицированию этим вирусом», — уточнили в ВОЗ.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия может избежать пика заболеваемости коронавирусом, если граждане «не сорвутся» во время майских праздников, так как несоблюдение самоизоляции в начале мая может свести на нет все усилия властей.

Она также призвала продлить режим самоизоляции как минимум на две недели, заявив о необходимости выждать ещё один инкубационный период.

Напомним, что в Москве и ряде других российских регионов с конца марта действует обязательный режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста. Столичные кафе, парикмахерские, салоны красоты и другие места массового скопления людей приостановили свою работу. Для передвижения по Москве и Подмосковью на любом виде транспорта гражданин должен иметь цифровой пропуск.