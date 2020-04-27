Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

«Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Ранее доктор биологических наук вирусолог Алексей Аграновский оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что есть признаки того, что страна находится близко к плато по коронавирусу.