Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
  • Reuters

«Где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Ранее доктор биологических наук вирусолог Алексей Аграновский оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что есть признаки того, что страна находится близко к плато по коронавирусу.

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