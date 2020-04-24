Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский оценил ситуацию с пандемией COVID-19 в России.
Вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он выразил мнение, что есть признаки того, что страна находится близко к плато по коронавирусу.

«Это так называемая пила по статистике, когда данные могут снижаться или повышаться, но не наблюдается тенденция значительного роста. Это характерно для любой эпидемии. Сейчас мы близки к плато, но устойчивой картины мы не видим», — заявил эксперт.

Как отметил Аграновский, если в скором времени удастся выйти на замедление, то будет здорово, хотя нельзя исключить повторных заражений.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сценарии развития эпидемии коронавируса в России.

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