С сохранением лучевой терапии: онкоцентр в Петербурге могут перепрофилировать для лечения больных COVID-19

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге могут частично перепрофилировать для лечения больных коронавирусом. Об этом RT сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова. В то же время все пациенты продолжат получать необходимое лучевое лечение. Ранее онкобольные выразили беспокойство, что их могут выписать из больницы и оставить без должного ухода.

В конце мая 2020 года в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России могут перепрофилировать под лечение больных COVID-19. Об этом RT сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В пресс-службе губернатора RT заверили, что в случае перепрофилирования центра все больные получат необходимое лечение.

«В настоящее время НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова работает в штатном режиме. Центр продолжает выполнять хирургическое, лучевое, химиотерапевтическое лечение онкологических больных в стационаре и осуществлять амбулаторные консультации пациентов со злокачественными новообразованиями и подозрением на них. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге рассматривается возможность перепрофилирования НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в конце мая 2020 года. Официальное решение об этом не принято. Пока лишь определён перечень федеральных медицинских учреждений, которые планируется перепрофилировать для оказания медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом COVID-19», — сообщили RT в пресс-службе.

Ранее пациенты выразили опасение, что их могут выписать из больницы и оставить без лечения. Как рассказала RT пациентка центра Лара Сысоева, в Санкт-Петербург она приехала из Карелии. Женщина уже три месяца лечится в центре.

«Если центр перепрофилируют, то всё лечение будет насмарку, потому что его нельзя прерывать. Для всех онкобольных это будет по сути смертный приговор, потому что нас отправят в регионы, откуда мы приехали. А там лечение не такое удачное, не хватает каких-то лекарств. НМИЦ им. Петрова — это единственная клиника, которая лечит практически всех онкобольных, а не отказывает им. Нас могут лишить последней надежды», — рассказывает Сысоева.

По её словам, в центре проходят лечение онкобольные из Уфы, Владивостока, Краснодара, Калининграда, Дагестана, среди которых много детей и пожилых. По мнению женщины, в случае перепрофилирования центра пациентов отправят обратно в регионы, а в онкодиспансерах по всей стране уже ввели карантин и попасть туда будет непросто.

«Мы понимаем, почему центр хотят перепрофилировать: здесь есть все условия — к каждой палате есть подвод кислорода, работают высококвалифицированные специалисты. Наши врачи повлиять на ситуацию никак не могут, но они очень переживают за своих больных. Сейчас говорят о том, что центр Петрова будет лечить онкобольных с коронавирусом. А просто онкологических больных выгонят на улицу. Нам надо заболеть коронавирусом, чтобы нас спасли?» — недоумевает Сысоева.

По её словам, пациенты онкоцентра создали инициативную группу, чтобы привлечь к ситуации внимание общественности. На сайте Change.org Сысоева создала петицию, которую на момент публикации материала подписали более 96 тыс. человек.

«Ежемесячно в центре проходят лечение более 1200 человек, в том числе пожилые и дети. Нас, пациентов, в мае 2020 года хотят выкинуть на улицу без продолжения лечения. В регионах соответствующее высокотехнологичное лечение получить невозможно», — говорится в петиции.

Как подчеркнули в пресс-службе губернатора, в случае тяжёлой ситуации с распространением коронавирусной инфекции рассматривается возможность перепрофилирования основного корпуса НМИЦ онкологии. Но даже в этом случае продолжится лучевое лечение пациентов в отдельно стоящем корпусе в посёлке Песочный.

Онкологических пациентов, проживающих в Санкт-Петербурге, в случае невозможности отложить лечение до нормализации эпидемиологической ситуации, направят в иные учреждения онкологического профиля — Петербургский онкоцентр в Песочном и городской онкодиспансер.

«В связи с перепрофилированием Мариинской больницы в учреждении приостановлены роботизированные операции онкологическим пациентам. В случае, если оперативное лечение отложить невозможно (такое решение принимает лечащий врач), пациенты будут перенаправлены для получения лечения в городскую больницу №40», — заключили в пресс-службе.