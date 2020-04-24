«Ещё как минимум один инкубационный период»: Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Установленные в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения должны быть продлены как минимум ещё на две недели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это необходимо, поскольку по-прежнему очень высоки риски дальнейшего прироста числа инфицированных. Наряду с этим вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за период с 17 по 24 апреля количество пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось в 2,1 раза. За прошедшие сутки в России зафиксировано 5,8 тыс. заболевших в 82 регионах. Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс.

Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач страны Анна Попова на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами.

«Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жёстких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Для того чтобы остановить и быть окончательно уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — сказала она.

По словам Поповой, на данный момент ещё «очень велики риски дальнейшего распространения» инфекции при несоблюдении действующих ограничений «ещё как минимум один инкубационный период».

«Если мы удержимся и будем соблюдать все требования, которые предписаны, то через какое-то время нужно планировать смягчение режима ограничительных мер. Разные страны идут разными алгоритмами, но в любом случае это, безусловно, этапность. Невозможно всё сделать в один момент. Это должны быть разные этапы, с разной системой ограничений на разных уровнях», — добавила главный санитарный врач.

Аналогичное мнение по поводу необходимости продления режима изоляции высказал и директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. По его словам, ограничения надо сохранить как минимум до 12 мая.

В свою очередь, сама вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что за период с 17 по 24 апреля количество заболевших коронавирусом в России увеличилось в 2,1 раза, однако динамика роста заболеваемости позволяет системе здравоохранения подготовиться к вызовам.

«Мы видим, что, несмотря на то что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничения передвижения, тем не менее в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьёзную тревогу», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для принятия решения о продлении режима самоизоляции в России, установленного пока до 30 апреля, ещё есть время.

Тем временем в России за сутки подтверждено 5849 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Всего в стране выявлено 68 622 случая заболевания, которое к настоящему времени зафиксировано во всех 85 субъектах РФ.

В предыдущие сутки в России обнаружено 4774 новых заболевших, за сутки до этого — 5236.

Клинических проявлений болезни не имелось у 46,1% новых пациентов с COVID-19. С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России выздоровели 5568 человек, из них 677 — за последние сутки.

Вместе с тем за всё время зафиксировано 615 летальных исходов от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний. За сутки скончались 60 человек.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

Наибольшее количество заболевших за сутки выявлено в Москве — 2957. За предшествующие 24 часа в столице обнаружено 1,9 тыс. заболевших, за день до этого — 2,5 тыс.

С начала эпидемии в столице от коронавирусной инфекции скончались 325 человек, в том числе 37 — за последние 24 часа. Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у пациентов был подтверждён диагноз «пневмония», а результат тестов на инфекцию COVID-19 был положительным.

«Среди умерших — пациенты от 37 до 86 лет. У 37-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Также он страдал гипертонией. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. Одна из пациенток имела синдром Дауна», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в России под медицинским наблюдением в связи с коронавирусной инфекцией находятся 161 657 человек.

В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение более 400 пациентов с коронавирусной инфекцией, рассказал главврач учреждения Денис Проценко.

«Состоят на лечении 604 пациента. Из них COVID-подтверждённых — 408 (68%)», — написал он на своей странице в Facebook.

Проценко отметил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 56 человек, из них 28 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 101 человек в других отделениях подключён к кислороду.

По словам главврача, за сутки в больницу поступили 75 человек, были выписаны 73.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 7 мая в Коммунарке откроется новый корпус для долечивания пациентов с COVID-19.

На фоне этих событий стало известно, что все медработники Москвы будут проходить экспресс-тесты на иммунитет к коронавирусу в соответствии с распоряжением мэра. Эта мера касается специалистов, работающих как в перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции стационарах, так и в других многопрофильных больницах и поликлиниках.

Отмечается, что в настоящее время в Москве силами федеральных, частных и городских лабораторий выполняется более 18 тыс. анализов на коронавирус в сутки.

Кроме того, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.

«Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник», — сказала она в эфире Первого канала.

Добавим, что в общественном транспорте Москвы начали выписывать штрафы за нарушение социального дистанцирования (не менее 1,5 м) в размере 5 тыс. рублей. Рейды проводят контролёры ГКУ «Организатор перевозок» совместно с полицией.

Между тем глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что 32 военных госпиталя готовы принимать больных коронавирусной инфекцией.

«Оперативные штабы по контролю строительства многофункциональных медицинских центров развёрнуты и работают в круглосуточном режиме. Объекты будут введены в эксплуатацию до 15 мая», — сказал Шойгу на тематическом совещании. Его слова приводит РИА Новости.

Министр добавил, что в российской армии сформировано 17 сводных отрядов военных медиков, которые готовы помочь регионам бороться с коронавирусной инфекцией.

© Yuri KADOBNOV / AFP

Перспективные вакцины

Наряду с этим стало известно, что девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.

В настоящее время в списке кандидатных вакцин ВОЗ находится 83 препарата, 77 — на стадии доклинических исследований, а шесть проходят клинические исследования на людях.

Как сообщает оперативный штаб, в этот перечень вошли шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Компанией БИОКАД представлено две вакцины: живая на базе аттенуированной основы вируса гриппа, созданная совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», и инкапсулированная в липосомы мРНК.

Кроме того, в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток создан препарат на основе рекомбинантного белка и наночастиц.