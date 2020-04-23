По мере улучшения ситуации: Роспотребнадзор разработал план возвращения предприятий общепита к работе
- AFP
- © Alexander NEMENOV
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации для кафе и ресторанов по работе в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В настоящее время работа разрешена только заведениям, осуществляющим доставку. Однако в случае улучшения эпидемиологической ситуации первыми получат возможность возобновить работу предприятия общепита малой площади и с сохранением небольших ограничений.
«Переходный режим (начало выхода людей из массовой самоизоляции): работают предприятия общественного питания площадью не более 50 кв. м при условии установки в обеденном зале не более пяти столов по одному-двум посадочным местам (расстояние между столами должно быть не менее одного метра)», — приводит сообщение РИА Новости.
Вместе с тем должна использоваться или одноразовая посуда, или многоразовая, но после обязательной дезинфекции. При этом по-прежнему запрещаются любые массовые мероприятия, в том числе банкеты и поминки.
При дальнейшей нормализации эпидемиологической обстановки смогут открыться заведения с 20 посадочными местами, а возвращение в штатный режим для всего общепита станет возможным только при отсутствии инфицированных коронавирусом в регионе и общем улучшении ситуации в стране.
«На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия — от работы всего персонала в масках и перчатках, одноразовой посуды до стандартной текущей уборки в зависимости от ситуации», — указали в Роспотребнадзоре.
В России с конца марта вводится режим самоизоляции. Выходить из дома разрешено только в случае обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, посещения ближайшего магазина или аптеки, выгула животных и выноса мусора. Вместе с введением этих мер в стране перестало функционировать большинство предприятий, деятельность которых сопряжена с массовым скоплением людей, в том числе из сферы общественного питания. Единственно возможным форматом работы для подобных компаний осталась продажа еды навынос или с доставкой.
На фоне сложившейся ситуации общепит вошёл в перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики. Некоторые эксперты вскоре указали, что после окончания пандемии работники стационарного общепита могут столкнуться с проблемами при трудоустройстве.
В начале апреля Роспотребнадзор открыл горячую линию для предприятий общественного питания. С её помощью специалисты могут проконсультировать всех желающих по вопросам действующих требований к качеству и безопасности продукции общепита, в том числе в части санитарных норм, а также о выборе здорового питания в заведениях и содержании понятия «качественный продукт питания».
При этом в Москве и Московской области установлена пропускная система, с 22 апреля действующая почти в полностью автоматизированном режиме.
«Очень непросто мы принимали решение по электронным пропускам. Более того, мы откладывали (ввод. — RT) день за днём, неделя за неделей, понимая, что это такая сложная ограничительная мера, очень психологически непростая», — отметил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».
Между тем накануне в Минкомсвязи сообщили, что в ближайшее время федеральная платформа выдачи цифровых пропусков также заработает в 21 субъекте РФ.
Согласно последним данным, в России с начала эпидемии наличие коронавирусной инфекции нового типа установлено у 62 773 человек во всех 85 субъектах Федерации. При этом выписаны после выздоровления 4891 человек (7,8% от числа заболевших). От осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний, скончались 555 человек (менее 0,9%).
Регионом с наибольшим числом заболевших остаётся Москва. В столице насчитывается 33 940 случаев инфицирования (54% от общего числа).
За последние сутки в стране подтверждено 4774 новых случая заражения COVID-19 в 81 регионе, умерли 42 человека, выздоровел 471. Накануне суточный прирост числа заразившихся составил 5236. Из них 2548 — в Москве.
- Время для мобилизации: как крупный российский бизнес помогает бороться с COVID-19
- «Пика мы ещё не достигли»: в России за сутки выявлено 5,2 тыс. новых случаев COVID-19
- «В рамках первой очереди подключатся семь регионов»: платформа выдачи цифровых пропусков заработает в 21 субъекте РФ
- «Проведено более 2,4 млн тестов»: число новых случаев заболевания COVID-19 в России снижается второй день подряд