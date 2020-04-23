«Проведено более 2,4 млн тестов»: число новых случаев заболевания COVID-19 в России снижается второй день подряд

За минувшие сутки в России выявлено 4774 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 81 регионе страны. Этот показатель снижается второй день подряд — в предшествующие двое суток в РФ было обнаружено 5236 и 5642 заболевших COVID-19. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от интерпретации этих данных как выхода на плато заболеваемости. По его словам, пик распространения коронавируса в РФ ожидается в мае. На этом фоне ещё 21 российский регион готовится к введению системы электронных пропусков.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 4774 новых случая заболевания COVID-19 в 81 регионе страны. Таким образом, с начала эпидемии наличие коронавирусной инфекции нового типа установлено у 62 773 человек во всех 85 субъектах Федерации.

Число новых заболевших на территории РФ снижается второй день подряд. Накануне оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщал о 5236 случаях за сутки, а днём ранее коронавирус выявили у 5642 человек.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от связывания последних данных с выходом на плато заболеваемости: «Ситуация продолжает оставаться достаточно напряжённой».

Регионом с наибольшим числом заболевших остаётся Москва. В столице насчитывается 33 940 случаев инфицирования (54% от общего числа), суточный прирост составил 1959 человек. 22 апреля сообщалось о 2548 новых заболевших, 21 апреля — о 3083 случаях.

За всё время в России выписаны по выздоровлению уже 4891 человек (7,8% от числа заболевших), в том числе 471 — за последние 24 часа. Вместе с тем от осложнений, возникших на фоне COVID-19 и других сопутствующих заболеваний, скончались 555 человек (менее 0,9%). За последние сутки умерли 42 человека, включая 27 пациентов из Москвы.

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«Среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз», — сообщили в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как отметил в интервью американскому телеканалу CNBC Дмитрий Песков, ссылаясь на прогнозы отечественных специалистов, пик распространения COVID-19 в России наступит в середине мая, после чего ожидается постепенное снижение числа новых инфицированных.

«Ежедневный прирост количества заболевших, к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения», — пояснил он.

Россия продолжает оставаться на втором месте в мире по числу проведённых тестов на коронавирус нового типа. По последним данным Роспотребнадзора, в стране сделано более 2,4 млн исследований (149,3 тыс. — за последние сутки). Больше тестов проведено только в США, наиболее пострадавших от эпидемии (почти 4,5 млн: свыше 842 тыс. заболевших, более 46,5 тыс. умерших).

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Система пропусков в российских регионах



В скором времени в 21 субъекте России заработает федеральная платформа выдачи цифровых пропусков, сообщили в Минкомсвязи. В ведомстве рассказали, что соответствующее решение принято по итогам совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации. Министерство получило заявки на внедрение системы пропусков от четверти российских регионов.

Первыми к системе подключатся семь регионов Центрального федерального округа. Среди них будут Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели аналогичные решения планируется внедрить в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

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Речь идёт о системе, которая позволяет гражданам и работодателям через личный кабинет на портале госуслуг получить цифровой пропуск, указав необходимые данные и цель выхода из дома. Работодатели смогут направить список своих сотрудников, которым требуется пропуск, через кабинет юрлица на портале. После проверки и одобрения заявки электронные пропуска отправят в личные кабинеты сотрудников на госуслугах и на адреса электронной почты.

В свою очередь, граждане смогут воспользоваться приложением «Госуслуги Стопкоронавирус» для оформления пропуска. В рамках этой процедуры потребуется указать причину выхода, конечное место назначения, а также предоставить данные о своём транспортном средстве. Пропуск будет действовать определённое время.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице пропускную систему на всю Россию. По его словам, это позволит контролировать поездки граждан на наземном, железнодорожном и авиационном транспорте, не прерывая связи между регионами. Соответствующий комплекс мер действует в столице с середины апреля. С 22-го числа система проверки пропусков начала работать в автоматическом режиме.

Результативность препаратов и выбор антисептиков

В Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали, что предварительные результаты исследования препарата «Мефлохин», попавшего в перечень возможных лекарств для лечения коронавируса, продемонстрировали положительную динамику у 78% пациентов, находящихся в средне-тяжёлом состоянии.

«У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость препарата «Мефлохин». Серьёзных нежелательных явлений, а также нежелательных явлений со стороны органов зрения и ЦНС не зарегистрировано», — сообщили в ФМБА.

Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения препарата будут сделаны до 20 мая.

В свою очередь, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору антисептиков. В ведомстве указали, что при выборе подобного средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует.

В ведомстве указали на разницу между воздействием антисептика на бактерии и вирусы.

«Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60—80% изопропилового или этилового спирта.

Обследование Ярошенко

Добавим, что находящегося в американской тюрьме российского лётчика Константина Ярошенко, который жаловался на симптомы COVID-19, направили на медицинское обследование. Напомним, Ярошенко осудили в США в 2011 году по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков. Россиянин получил 20 лет тюрьмы.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, о направлении Ярошенко на обследование сообщила администрация тюрьмы Данбери в штате Коннектикут, в которой содержится россиянин.

Незадолго до этого стало известно, что сокамерник Ярошенко умер от болезни, похожей по симптомам на коронавирусную инфекцию. Расстояние между мужчинами в камере составляло менее двух метров. Российское посольство подало запрос на оказание Ярошенко медицинского обследования.

В начале апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к генпрокурору США Уильяму Барру с просьбой освободить россиян из американских тюрем в связи с распространением COVID-19.