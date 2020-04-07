Посол России попросил освободить россиян из тюрем в США из-за COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов направил письмо генпрокурору Соединённых Штатов Уильяму Барру с просьбой освободить россиян из американских тюрем в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Деградирующая обстановка по COVID-19 не может не вызывать беспокойства. Мы продолжаем добиваться освобождения россиян, содержащихся в местных пенитенциарных учреждениях. Мною составлено письмо генпрокурору США У. Барру», — приводит его слова российское посольство в США в Facebook.

Антонов заявил, что российская сторона призывает проявить гуманность, человечность, что позволит «сохранить людские жизни».

«Хочется надеяться, что перед лицом глобального вызова власти США не останутся равнодушными и положительно отреагируют на наши запросы», — добавил российский посол.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты направили в Госдеп запрос о состоянии заключённых в США россиян на фоне ситуации с COVID-19.