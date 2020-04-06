Супруга Ярошенко заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в тюрьме США
«Сейчас «Данберри» на первом месте по заболеваемости. Ни в одной тюрьме такой заболеваемости нет. Костя говорит, там 100% заражены уже все. У кого какой иммунитет, кто-то выкарабкается, а кто-то нет. Ждать уже некуда, тюрьма заражена, вирус распространяется, — приводит ТАСС её слова.
По словам супруги Ярошенко, заключённых в больницы не отвозят, так как они переполнены гражданским населением.
Ранее сообщалось, что россиянину диагностировали ОРЗ.
В свою очередь постпредство России при ОБСЕ выразило надежду на возвращение Ярошенко домой из-за пандемии коронавирусной инфекции.