Лётчику Ярошенко в тюрьме США диагностировали ОРЗ

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Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, заболел ОРЗ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его супругу Викторию.
Лётчику Ярошенко в тюрьме США диагностировали ОРЗ
  • РИА Новости

Она рассказала, что две недели назад у её супруга поднялась температура и заболело горло.

«Он кое-как сам пролечился, всё поутихло, а потом опять поднялась температура. Он не может выйти из этого состояния», — уточнила супруга россиянина.

По её словам, на прошлой неделе российские дипломаты обратились в Госдеп с просьбой об оказании Ярошенко медицинской помощи. После этого россиянину оказали помощь.

«Он был в медсанчасти, ему поставили ОРЗ. Состояние сейчас удовлетворительное», — рассказала Виктория Ярошенко.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал оказать помощь Ярошенко.

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