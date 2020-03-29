Лётчику Ярошенко в тюрьме США диагностировали ОРЗ
- РИА Новости
Она рассказала, что две недели назад у её супруга поднялась температура и заболело горло.
«Он кое-как сам пролечился, всё поутихло, а потом опять поднялась температура. Он не может выйти из этого состояния», — уточнила супруга россиянина.
По её словам, на прошлой неделе российские дипломаты обратились в Госдеп с просьбой об оказании Ярошенко медицинской помощи. После этого россиянину оказали помощь.
«Он был в медсанчасти, ему поставили ОРЗ. Состояние сейчас удовлетворительное», — рассказала Виктория Ярошенко.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал оказать помощь Ярошенко.