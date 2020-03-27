Российское посольство обратилось в Госдеп для оказания помощи Ярошенко
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«Незамедлительно обратились в Госдепартамент с запросом об оказании ему квалифицированной медпомощи. Ожидаем, что Константину Ярошенко будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение», — цитирует ТАСС Антонова.
Он отметил, что в ходе последнего разговора Ярошенко пожаловался на недомогание.
«С учётом распространения COVID-19 особенно обеспокоены состоянием его здоровья», — добавил посол.
Ранее стало известно, что Константин Ярошенко заболел ОРВИ и не получает медицинской помощи.