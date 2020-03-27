Российское посольство обратилось в Госдеп для оказания помощи Ярошенко

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона рассчитывает, что Госдепартамент отреагирует на запрос об оказании медпомощи находящемуся в американской тюрьме россиянину Константину Ярошенко.
Российское посольство обратилось в Госдеп для оказания помощи Ярошенко
  • Reuters

«Незамедлительно обратились в Госдепартамент с запросом об оказании ему квалифицированной медпомощи. Ожидаем, что Константину Ярошенко будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение», — цитирует ТАСС Антонова.

Он отметил, что в ходе последнего разговора Ярошенко пожаловался на недомогание.

«С учётом распространения COVID-19 особенно обеспокоены состоянием его здоровья», — добавил посол.

Ранее стало известно, что Константин Ярошенко заболел ОРВИ и не получает медицинской помощи.

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