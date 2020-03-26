Супруга рассказала о состоянии лётчика Ярошенко в американской тюрьме

Отбывающий наказание в американской тюрьме лётчик Константин Ярошенко заболел ОРВИ и не получает медицинской помощи. Об этом сообщила его супруга Виктория Ярошенко.

«Общалась с Константином. Он вторую неделю болеет каким-то ОРВИ. В санчасть не может попасть, потому что все врачи, видимо, в госпиталях. То есть у них там никого не принимают», — приводит ТАСС её слова.

Ранее постпредство России при ОБСЕ выразило надежду на возвращение Ярошенко домой из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии в ходе операции американских спецслужб. Его арест стал первым случаем, когда российского гражданина захватили на территории третьей страны и вывезли в США.

До этого Ярошенко никогда не был в Соединённых Штатах и не совершал преступлений где-либо ещё. Американский суд приговорил лётчика к 20-летнему тюремному заключению по делу о контрабанде наркотиков.