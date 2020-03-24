Постпредство России рассчитывает на освобождение Бута и Ярошенко
- РИА Новости
«Власти ряда штатов США, опасаясь вспышки коронавируса в тюрьмах, отпускают заключённых домой», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.
В постпредстве выразили надежду, что это поспособствует освобождению Виктора Бута, Константина Ярошенко и других удерживаемых в США россиян.
27 февраля жена осуждённого в США россиянина Виктора Бута Алла сообщила, что «надежды на скорый перевод Виктора из спецблока тюрьмы Мэрион обратно на обычный строгий режим пока нет».