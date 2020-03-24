Постпредство России рассчитывает на освобождение Бута и Ярошенко

Постпредство России при ОБСЕ выражает надежду, что удерживаемые в США россияне Виктор Бут, Константин Ярошенко и другие могут быть отпущены домой из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Власти ряда штатов США, опасаясь вспышки коронавируса в тюрьмах, отпускают заключённых домой», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В постпредстве выразили надежду, что это поспособствует освобождению Виктора Бута, Константина Ярошенко и других удерживаемых в США россиян.

27 февраля жена осуждённого в США россиянина Виктора Бута Алла сообщила, что «надежды на скорый перевод Виктора из спецблока тюрьмы Мэрион обратно на обычный строгий режим пока нет».