Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
В посольстве рассказали, что «призвали власти США отменить необоснованно жёсткие меры».
Также сообщается, что российские дипломаты намерены в ближайшее время посетить Бута.
Ранее жена Виктора Бута Алла сообщила, что его «закрыли» в особом блоке, без связи».
Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.