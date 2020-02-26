Жена Виктора Бута рассказала об условиях его содержания в США
«Дорогие друзья, Виктора «закрыли» в особом блоке, без связи, прошу помощи», — написала Алла Бут на своей странице в Facebook.
Она также прикрепила к своей публикации скриншот с адресом тюрьмы Мэрион, где находится Виктор Бут.
«Ваша поддержка — жизнь для него», — добивала Алла Бут.
В январе Алла Бут сообщила, что её мужа без объяснения причин перевели в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.
Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.