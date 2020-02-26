Жена Виктора Бута рассказала об условиях его содержания в США

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Жена осуждённого в США россиянина Виктора Бута Алла сообщила, что его «закрыли» в особом блоке, без связи».

«Дорогие друзья, Виктора «закрыли» в особом блоке, без связи, прошу помощи», — написала Алла Бут на своей странице в Facebook.

Она также прикрепила к своей публикации скриншот с адресом тюрьмы Мэрион, где находится Виктор Бут.

«Ваша поддержка — жизнь для него», — добивала Алла Бут.

В январе Алла Бут сообщила, что её мужа без объяснения причин перевели в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.

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