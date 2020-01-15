МИД России оценил перевод Бута в спецблок с ограничениями в тюрьме США

В МИД России с тревогой восприняли решение о переводе осуждённого в США россиянина Виктора Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями.

«С тревогой восприняли решение американских властей о переводе гражданина России Виктора Бута, осуждённого в США по сомнительному обвинению и отбывающего 25-летнее заключение в штате Иллинойс, в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями. Последний раз подобные меры применялись к нему более трёх лет назад», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В МИД также напомнили, что Буту не раз отказывали в праве на свидание с женой и дочерью, которым длительное время не выдавали американские визы.

«Теперь, по всей видимости, тюремная администрация решила вернуться к практике морального давления и запугивания нашего соотечественника», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее жена Бута Алла заявила, что её мужа без объяснения причин перевели в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.