Бута перевели в тюремный спецблок для террористов

Россиянина Виктора Бута, отбывающего заключение в тюрьме Соединённых Штатов, без объяснения причин перевели в спецблок сверхстрогого режима, предназначенный для террористов, заявила его жена Алла.

По её словам, когда Бут находился в общем блоке, ему разрешалось звонить домой ежедневно, а после перевода от него не было новостей несколько дней.

«Виктор позвонил мне вчера вечером и сообщил, что в четверг (9 января. — RT) без каких-либо объяснений, по прямому приказу из Вашингтона его перевели обратно в спецблок, где содержатся террористы, так называемый блок коммуникационного контроля», — цитирует супругу Бута РИА Новости.

При этом Бут рассказал жене, что из списка его разрешённых контактов удаляют телефоны всех лиц, кроме ближайших родственников.

«Это какое-то нечеловеческое отношение. В ноябре речь шла о вероятном переводе Виктора в другую тюрьму стандартного общего режима, а тут такое! Если это наказание за что-то, то Виктору должны были предоставить рапорт о происшествии и сообщить причины наказания», — подчеркнула Алла Бут.

Она сообщила о произошедшем в посольство России в Вашингтоне, которое должно направить запрос через Госдепартамент США в Бюро американских тюрем для выяснения причин перевода россиянина в спецблок.

В начале декабря семья Бута покинула США после встречи с ним в американской тюрьме.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.