Жена и дочь Бута покинули США

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, отбывающего заключение в Соединённых Штатах, покинули США.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице генконсульства России в Нью-Йорке.

«1 декабря завершилась поездка в США супруги и дочери Виктора Бута», — сообщили в дипмиссии.

В генконсульстве рассказали, что жене Виктора Бута Алле «было оказано необходимое содействие Посольством России в США и Генеральным консульством России в Нью-Йорке, организованы её встречи с супругом».

В начале ноября сообщалось, что Госдепартамент США не разрешил жене Бута провести дополнительные встречи с мужем в тюрьме.

Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США, где его приговорили к 25 годам лишения свободы за то, что он якобы планировал совершить убийство американских граждан.