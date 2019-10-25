Жена Бута рассказала о решении перенести вылет из США на конец ноября

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Жена россиянина Виктора Бута рассказала о решении перенести вылет из США на конец ноября.
Жена Бута рассказала о решении перенести вылет из США на конец ноября
  • Reuters

«Первые три недели в США нам давали дополнительное время для свиданий. Но, к сожалению, оно закончилось. Тем не менее мы решили перенести вылет в Россию на конец ноября», — заявила Алла Бут в беседе с газетой «Известия».

Она пояснила, что удалось неплохо сэкономить, поскольку это не центральные американские города, поэтому продукты и проживание существенно дешевле.

По её словам, пока с супругом удаётся увидеться только по выходным, то есть восемь раз за месяц.

«Мы не видели друг друга почти восемь лет, и понятно, что этого крайне мало. За столько лет накопилось множество вопросов, проблем, переживаний. Нам очень нужно время, которого на данный момент у нас нет», — сообщила она.

Как отметила Бут, её муж держит себя в очень жёсткой физической форме, придерживается распорядка дня, который сам себе назначил.

Ранее Бут в интервью RT рассказал, как ладит с другими заключёнными. Он отметил, что большинство его сокамерников понимают, что политика и пропаганда «разделяют» Россию и США.

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